NATO'dan Hollanda ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan gerilime dair aÃ§Ä±klama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO karargahÄ±nda 2016 yÄ±llÄ± faaliyet raporuna iliÅŸkin dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Hollanda'nÄ±n diplomatik skandalÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Gerilimin azaltÄ±lmasÄ± ve ortamÄ±n sakinleÅŸtirilmesi adÄ±na birleÅŸtirici unsurlara yoÄŸunlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine dikkati çeken Stoltenberg, "Bütün müttefikleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± göstermeye, sakin olmaya ve ölçülü yaklaÅŸÄ±m göstermeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Güçlü münazaralar demokrasilerimizin özündedir fakat karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± da öyle." diye konuÅŸtu.

Hollanda'dan diplomatik skandal

Hollanda hükümeti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla geçen hafta sonu yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti.

Rotterdam'da BaÅŸkonsolosluÄŸuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nÄ±n önce korumalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan polis, vinçli çekici getirip aracÄ± zorla çekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüÅŸtü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaÅŸÄ±na polis köpekleri ve atlÄ± polislerle sert ÅŸekilde müdahalede bulunmuÅŸtu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± halen izinli olarak Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemiÅŸti. Hollanda'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸi ve Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunun giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± güvenlik gerekçesiyle kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.