Ana Sayfa | DÃœNYA 13/03/2017 15:58

Berlin'de havalimanÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi sÃ¼rÃ¼yor Ã§ok sayÄ±da sefer iptal edildi

berlin havalimanÄ±

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'deki iki havalimanÄ±nda baÅŸlayan grev nedeniyle Ã§ok sayÄ±da sefer iptal edildi

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'deki Tegel ve Schönefeld havalimanlarÄ±nda ücret artÄ±ÅŸÄ± talebiyle yer personelinin yaptÄ±ÄŸÄ± grevin çarÅŸamba sabahÄ±na kadar süreceÄŸi bildirildi.Verdi sendikasÄ±, alÄ±nan karara göre, yer personelinin bugün baÅŸlayan grevinin, çarÅŸamba günü sabah vardiyasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerel saat ile 05.00'e kadar devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klamada, greve, müzakere masasÄ±nda geri adÄ±m atmayan iÅŸverenin çözüme direnmesinin neden olduÄŸu kaydedildi.

Berlin-Brandenburg havalimanÄ± ÅŸirketinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bugün Tegel'de 465, Schönefeld'de 195 uçuÅŸun iptal ediÄŸi, 25 uçuÅŸun da Leipzig ve Dresden havalimanlarÄ±na yönlendirildiÄŸi belirtildi.

Alman HavalimanlarÄ± BirliÄŸi (ADV) üst yöneticisi Ralph Beisel, Berlin'deki havalimanlarÄ±nda birkaç gün hava trafiÄŸinin kesileceÄŸini belirterek, "Sadece havalimanlarÄ±nÄ±n deÄŸil Almanya'nÄ±n imajÄ± da zedeleniyor." ifadesini kullandÄ±.Sendika, bir yÄ±l için çalÄ±ÅŸanlarÄ±n saat ücretlerinde 1 avro artÄ±ÅŸ ve toplu sözleÅŸmede iyileÅŸtirme talep ediyor.

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