Ana Sayfa | DÃœNYA 13/03/2017 16:20

Hollanda BaÅŸbakanÄ± TÃ¼rkiye ile ilgili yeni bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Mark Rutte

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, TÃ¼rkiye'den tehditler geldiÄŸi sÃ¼rece mÃ¼zakere yapmayacaÄŸÄ±z aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

Reuters'Ä±n haberine göre Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte yeni bir açÄ±klama yaptÄ±. Rutte, “Türkiye hükümetinden tehditler geldiÄŸi sürece hiçbir zaman müzakere yapmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

"AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Geert Wilders'in çarÅŸamba günü yapÄ±lacak seçimleri kazanmasÄ± konusunda büyük bir risk var" diyen Rutte, HollandalÄ±lardan seçimde 'yanlÄ±ÅŸ popülizm trendine' dur demelerini istedi.

"Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmeyi istediÄŸini düÅŸünmüyorum" ifadelerini kullanan Rutte, Hollanda'daki Türklerin Hollanda vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu Türk vatandaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. 

TÜRKÄ°YE 2 NOTA VERMÄ°ÅžTÄ°

Türkiye bugün Hollanda'ya 2 nota verdi. Ä°lk notada Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararasÄ± teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarÄ±ndan resmi bir yazÄ±lÄ± özür beklendiÄŸi bildirildi. Ä°kinci notada barÄ±ÅŸçÄ±l göstericilere yapÄ±lan polis müdahalesinin orantÄ±sÄ±z olduÄŸu belirtildi. Notada ayrÄ±ca, tazminat hakkÄ±nÄ±n saklÄ± tutulduÄŸu belirtilerek, Türk bakanlar ve vatandaÅŸlarÄ±na yönelik söz konusu ihlallerin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ihlalleri gerçekleÅŸtirenler hakkÄ±nda adli, idari ve cezai yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve sonucunun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirilmesi talep edildi.

Kaynak: Hürriyet

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