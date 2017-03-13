Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rpriz destek

Yunanistan'Ä±n Avrupa Ä°ÅŸlerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Hollanda ile kriz yaÅŸayan TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla destek oldu

Yorgos Katrougalos, özel bir televizyon kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye ile her zaman dostane iliÅŸkiler kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Türk yetkililerin Yunanistan'da benzer seçim toplantÄ±larÄ± yapma ihtimaline iliÅŸkin Katrougalos, "Türk yetkililer, seçim dönemlerinde daha önce Trakya'ya ziyaretlerde bulundu. OnlarÄ±n, bu iletiÅŸimini engellemek için herhangi bir sebep yok. Avrupa'da iliÅŸkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir." ifadelerini kullandÄ±.

Katrougalos, seçim öncesi atmosferin, devletler arasÄ± iliÅŸkileri bozmamasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "Ben diÄŸer ülkelerin iç siyasi kararlarÄ±nÄ± yargÄ±layamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantÄ±larÄ±n gerçekleÅŸmesidir. Burada tek sorun kamu güvenliÄŸidir." diye konuÅŸtu.