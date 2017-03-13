Ana Sayfa | DÃœNYA 13/03/2017 17:13

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma halinde olduÄŸunu duyurdu

merkel

TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki gerilime Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'den aÃ§Ä±klama geldi

Reuters'Ä±n haberine göre Merkel, Hollanda ile Türkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diplomatik gerilimle ilgili ilk kez konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara yönelik skandal tavrÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ± "Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ±" ifadelerinin kabul edilemez olduÄŸunu söyleyen Hollanda ile tam destek ve dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Merkel benzer açÄ±klamalarÄ±n hiçbir ülke için yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini savundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Matteo Salvin

TÃ¼rkiye'yle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama TÃ¼rk bakanlar Ä°talya'ya hoÅŸ gelmezler

Ä°talya'nÄ±n saÄŸcÄ± "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan kriz sÃ¼rerken Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamaya imza attÄ±

fransa

Hollanda ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize Fransa'dan ilk aÃ§Ä±klama

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Yorgos Katrougalos

Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rpriz destek

Yunanistan'Ä±n Avrupa Ä°ÅŸlerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Hollanda ile kriz yaÅŸayan TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla destek oldu