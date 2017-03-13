Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma halinde olduÄŸunu duyurdu

TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki gerilime Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'den aÃ§Ä±klama geldi

Reuters'Ä±n haberine göre Merkel, Hollanda ile Türkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diplomatik gerilimle ilgili ilk kez konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlara yönelik skandal tavrÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ± "Nazi kalÄ±ntÄ±larÄ±" ifadelerinin kabul edilemez olduÄŸunu söyleyen Hollanda ile tam destek ve dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Merkel benzer açÄ±klamalarÄ±n hiçbir ülke için yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini savundu.