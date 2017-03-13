TÃ¼rkiye'yle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama TÃ¼rk bakanlar Ä°talya'ya hoÅŸ gelmezler

Ä°talya'nÄ±n saÄŸcÄ± "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan kriz sÃ¼rerken Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamaya imza attÄ±

Ä°talya'nÄ±n saÄŸcÄ± "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda'ya 'Nazi' ve 'FaÅŸist' diyerek saldÄ±rÄ±p, 'Allah büyüktür' diye baÄŸÄ±rmasÄ±, herkes için tehdit içeriyor" görüÅŸünü dile getirdi. Salvini, "Türk bakanlar Ä°talya'ya hoÅŸ gelmezler. Türkiye Avrupa deÄŸildir ve hiçbir zaman olmayacaktÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

Matteo Salvini'nin açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

"CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda'ya 'Nazi' ve 'FaÅŸist' diyerek saldÄ±rÄ±p, 'Allah büyüktür' diye 'baÄŸÄ±rmasÄ±' herkes için tehdit içeriyor. AynÄ± zamanda, Avrupa BirliÄŸi aynÄ± Türk rejimine milyarlarca dolar doldurmaya devam ediyor: AyÄ±p! Türk bakanlar Ä°talya'ya hoÅŸ gelmezler. Türkiye Avrupa deÄŸildir ve hiçbir zaman olmayacaktÄ±r."