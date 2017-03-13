Ana Sayfa | DÃœNYA 13/03/2017 20:14

Tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ± neden hala Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde bulunuyor


Adana'da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde konuÅŸlanan Almanya'nÄ±n Tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±, DAEÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede kullanÄ±lÄ±yor.

Almanya Federal Meclisi'nden çÄ±kan tezkerenin ardÄ±ndan 10 AralÄ±k 2015'te Schleswig Holstein Eyaleti'ndeki Jagel Üssü'nden yola çÄ±kan Tornado keÅŸif uçaklarÄ±, Adana'daki Ä°ncirlik Hava Üssü'ne gelmiÅŸti. Türk- ABD Ortak Savunma Tesisi olan Ä°ncirlik Üssü'nde konuÅŸlanan Alman uçaklarÄ±, DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadelede keÅŸif uçuÅŸlarÄ± yapÄ±yor. Halen Ä°ncirlik Üssü'nde keÅŸif uçuÅŸu yapabilen Tornado tipi uçaklar ve Airbus A400M tipi nakliye uçaÄŸÄ± ile 200 asker bulunuyor. AyrÄ±ca Almanya Ä°ncirlik'te konuÅŸlu Tornadolar için uçak pisti, askerler için de karargah kurulmasÄ± istenmiÅŸti.

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