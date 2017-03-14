Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak karar onaylandÄ±

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak karar Ä°ngiltere Lordlar KamarasÄ± tarafÄ±ndan onaylandÄ±

Ä°ngiltere Lordlar KamarasÄ±, Avrupa BirliÄŸi'nden çÄ±kÄ±ÅŸ kararÄ± için kimi deÄŸiÅŸiklikler yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak parlamentonun alt kanadÄ±, bu deÄŸiÅŸiklikleri kabul etmemiÅŸti.Bunun üzerine Lordlar KamarasÄ±, söz konusu deÄŸiÅŸimler olmaksÄ±ksÄ±zÄ±n, AB'den çÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak nihai kararÄ± onayladÄ±.Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±kÄ±ÅŸ kararÄ±nÄ±n üzerinden 262 gün geçerken, AB, Ä°ngiltere'nin resmi talebine 48 saat içerisinde yanÄ±t verileceÄŸini duyurdu.SonrasÄ±nda Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lmasÄ± için müzakereler baÅŸlayacak.