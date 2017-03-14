SavcÄ± Bharara Donald Trump'Ä±n telefonlarÄ±nÄ± aÃ§mamÄ±ÅŸ

Donald Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± istenen Manhattan Federal BaÅŸsavcÄ±sÄ± Preet Bhararaâ€™ya Beyaz Saray'dan telefon geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

New York Times’a göre bir baÅŸkanÄ±n, bir baÅŸsavcÄ±yÄ± aramasÄ± alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k bir ÅŸey deÄŸil. PerÅŸembe günü Bharara da telefonuna Beyaz Saray’Ä±n telefon beklediÄŸine dair sesli mesaj aldÄ±ÄŸÄ±nda, doÄŸrudan bir baÅŸkanla görüÅŸmenin etik olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak istedi. Bharara ve yardÄ±mcÄ±sÄ± eski uygulamalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p ‘baÅŸkanÄ±n hangi konuda görüÅŸmek istediÄŸinin belli olmadÄ±ÄŸÄ±’ gerekçesiyle Adalet BakanÄ± Sessions’Ä±n ofisini aramayÄ± uygun gördüler. Üç gün sonra konuyla ilgili açÄ±klama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “BaÅŸkan, Bharara’yÄ± hizmetlerinden ötürü teÅŸekkür etmek ve baÅŸarÄ± dilemek için ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.