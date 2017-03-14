Ana Sayfa | DÃœNYA 14/03/2017 07:28

ABD'de beklenmeyen kar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle OHAL ilan edildi

abd kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

ABD'nin "doÄŸu yakasÄ±"nda bulunan New York ve New Jersey eyaletlerinde salÄ± gÃ¼nÃ¼ beklenen kar ve tipi nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo ve New Jersey Valisi Chris Christie, salÄ± günü beklenen kar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle eyalet genelinde olaÄŸanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.New York Valisi Cuomo, aldÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü hal kararÄ± gereÄŸi sabah 4:00'dan itibaren tren seferlerinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Meteoroloji yetkilileri, New York'ta pazartesi gece baÅŸlamasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sabah 6:00 civarÄ±nda yoÄŸunluÄŸunu artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na beklentisiyle ilgili açÄ±klama yapan New York Belediye BaÅŸkanÄ± Bill de Blasio da "Beyaz felakete hazÄ±r olmak zorundayÄ±z" dedi. Blasio, New Yorklular'dan "yarÄ±n için planlarÄ±nÄ± yollarda olmamak üzere" yapmalarÄ±nÄ± istedi.Kent içinde metro seferleri sabah 4:00'dan itibaren durdurulurken, New York'tan kuzeye uzanan Metro-North ve Long Island'a uzanan LIRR hatlarÄ±nda karla mücadele için 3 bin kiÅŸinin görevlendirildiÄŸi bildirildi.

New Jersey fÄ±rtÄ±naya hazÄ±rlanÄ±yor 

Kar fÄ±rtÄ±nasÄ± beklentisi dolayÄ±sÄ±yla eyalette olaÄŸanüstü hal ilan eden New Jersey Valisi Christie, belediyenin ve diÄŸer kamu kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n acil kurtarma birimlerine kar fÄ±rtÄ±nasÄ±na hazÄ±r olmalarÄ± emri verdi.Christie, alÄ±nan tedbirlerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "FÄ±rtÄ±naya hazÄ±r olmak için gerekli herÅŸeyi yapÄ±yoruz. Kamyonlar hazÄ±r. Bol tuzumuz var." ifadesini kullandÄ±.

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