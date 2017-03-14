Ana Sayfa | DÃœNYA 14/03/2017 07:43

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ndan aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye'nin Nazi aÃ§Ä±klamalarÄ± kabul edilemez

Jean Marc Ayrault

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda devam eden krize yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yaptÄ±

FransÄ±z DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, Türkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan siyasi krizle ilgili açÄ±klamada bulundu.Ayrault, Ä°sveç meslektaÅŸÄ± ile düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda “Nazizm ve faÅŸizmden bahsedecek olursak, kabul edilemez” dedi.Ankara’nÄ±n bu tavrÄ± ile Avrupa bloÄŸuna girme ÅŸansÄ±nÄ± daha da azaltan Türkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde bir alt noktaya getirdiÄŸini belirterek, her tarafÄ± diplomatik sÄ±ralamaya son vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±nÄ± ve Türkiye’nin Avrupa insan haklarÄ± sözleÅŸmesine saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

 
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