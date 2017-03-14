Ana Sayfa | DÃœNYA 14/03/2017 16:23

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Bakan Kaya'nÄ±n konvoyuna vurun emri vermiÅŸ

Ahmed Abutalip

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmed Abutalip, Bakan Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n polis tarafÄ±ndan engellediÄŸi sÄ±rada yaÅŸanÄ±lanlarÄ± anlattÄ±

Ahmed Abutalip, Pazartesi gecesi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, Kaya'nÄ±n 12 koruma eÅŸliÄŸinde Hollanda'ya gelmesini "korkutucu" olarak nitelendirdi.

Abutalip, "Bir sürü koruma vardÄ± ve biz onlarÄ±n silahlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorduk. Bu da bizim özel birimlerimizi getirmemize neden oldu. Böylece olasÄ± bir temasta bizim üstün olduÄŸumuzdan emin olmak icin ateÅŸ açma izni verilmiÅŸti" dedi.

'BaÅŸkonsolos yanÄ±t vermedi'

Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosu Sadin AyyÄ±ldÄ±z'Ä± da kendisine bilgi vermemekle suçlayan Abutalip, "BaÅŸkonsolos aramalara yanÄ±t vermedi" dedi.

Abutalip, baÅŸkonsolosun bir diplomata yakÄ±ÅŸmayacak ÅŸekilde yalan söylediÄŸini savunarak, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini istedi.

Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ±, AyyÄ±ldÄ±z'Ä±n "Evet" kampanyasÄ± için 17 bin kiÅŸilik stadyum kiralamak istediÄŸini de öne sürdü.

Bakan Kaya'nÄ±n Rotterdam'a geliÅŸini istihbarat birimlerinden öÄŸrendiÄŸini söyleyen Abutalip, ayrÄ±ca ÅŸu bilgileri verdi:

"Biz o zaman Hollanda oto yollarÄ±nda bakanÄ± aramaya baÅŸladÄ±k. Bir yerde konvoyu bulup, durdurabildik. Fakat konvoy ikiye bölünüp birkaç araç kaçtÄ±. O zaman bakanÄ± kaybettik. Polisler kendisini konsolosluÄŸun arkasÄ±nda durdurabildi."

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ya da Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan ÅŸu ana kadar Abutalip'in suçlamalarÄ± ile ilgili herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

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