Ve imzalandÄ± o Ã¼lkeye pasaportsuz seyahat dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor

TÃ¼rkiye ile Ukrayna arasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda seyahat alanÄ±nda Ã¶nemli bir anlaÅŸma imzalandÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir Groysman, Çankaya KöÅŸkü'nde düzenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± öncesi, iki ülke arasÄ±ndaki anlaÅŸmalarÄ±n imza törenine katÄ±ldÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konsolosluk Ä°ÅŸleri Genel Müdürü Büyükelçi Samsar ile Ukrayna'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Sybiha, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Groysman huzurunda, iki ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartÄ±yla seyahatine imkan veren anlaÅŸmaya imza attÄ±.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu ArasÄ±nda VatandaÅŸlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Seyahatlerine Ä°liÅŸkin Usullere Dair AnlaÅŸma, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konsolosluk Ä°ÅŸleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafÄ±ndan imza altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YükseköÄŸretim Kurulu (YÖK) BaÅŸkanÄ± Yekta Saraç ile Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Lilia Hrynevych, Türkiye Cumhuriyeti YükseköÄŸretim Kurulu ile Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda YükseköÄŸretim AlanÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±'na imza attÄ±.