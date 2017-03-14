Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Thomas de Maizere TÃ¼rkiye-Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan krize yÃ¶nelik konuÅŸtu

Bakan “Türk siyasetine dair meselelerin Almanya'ya taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istemiyoruz. ArtÄ±k Türkiye Almanya'yÄ± teröristlere destek vermek iftirasÄ±yla suçlamaya da son vermeli. SabrÄ±mÄ±z taÅŸÄ±yor. Nazi suçlamalarÄ± kabul edilemez. Ä°ki ülke iliÅŸkileri böyle devam edemez‘ dedi.

SCHULZ: “TÜRK HÜKÜMETÄ° TÜRKÄ°YE’YÄ° YÖNETSÄ°N”

BaÅŸbakan adayÄ± eski AP BaÅŸkanÄ± Martin Schulz, Alman Haber AjansÄ± (DPA) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Türkiye'ye çaÄŸrÄ±da bulundu. BaÅŸkan Schulz, Türk hükümeti Türkiye'yi yönetmeye baksÄ±n. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Türkleri bölmesin‘ diye konuÅŸtu.

“TURÄ°ZM OLUMSUZ ETKÄ°LENECEK”

Alman halkÄ±yla yapÄ±lan turizm anketlerinde bazÄ± AlmanlarÄ±n Türkiye'ye hiçbir zaman gitmeyeceÄŸi yönündeki sözleri ekrana getirildi. Son bir haftadÄ±r Alman gazetelerinde çÄ±kan anket sonuçlarÄ±na göre AvrupalÄ± turistlerin yaklaÅŸÄ±k yüzde 50'sinin 2017 yaz sezonunda Müslüman ülkeleri tercih etmek istemediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

“AVRUPA’DA YAÅžAYAN TÜRKLER ZOR DURUMDA KALACAK”

Alman medyasÄ±nda yer alan haberlere göre Hollanda'da yaÅŸayan bazÄ± Türkler ise, Türkiye'nin Hollanda‘yÄ± suçlamasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu savunarak “Türkiye olaylarÄ± tek taraflÄ± görüyor” diye tepki gösterdi. Hollanda’nÄ±n haklÄ± olduÄŸunu savunanlar, Hollanda hükümetinin Türk yetkililere “Bu hafta ülkemizde kritik bir seçim var. Ziyaretinizi bir hafta sonraya erteleyin” çaÄŸrÄ±sÄ±na Türkiye’nin aldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä±srarla gelmek istediÄŸi ifade ediyor. Alman medyasÄ±nÄ±n iddiasÄ±na göre Rotterdam Valisi, Türk KonsolosluÄŸu’na Türkiye'den baÅŸka davetlinin Hollanda’ya gelip gelmeyeceÄŸi soruldu. Türk diplomattan gelen yanÄ±t ‘hayÄ±r’ oldu. Almanya üzerinden arabayla Hollanda makamlarÄ±na bildirilmeden gelen Aile BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya’ya bu nedenle yabancÄ± ülkede dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Avrupa‘da yaÅŸayan tüm Türkleri çok zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± belirtilen olaylar nedeniyle Hollanda'nÄ±n yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä±rkçÄ± Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in seçimlere bir gün kala oylarÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± ifade edildi.