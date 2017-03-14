Ana Sayfa | DÃœNYA 14/03/2017 19:32

OrtalÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ± Rakka'da iki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ birbirine girdi


Suriye'nin Rakka bÃ¶lgesinde PYD ile DAEÅž Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 23 terÃ¶rist hayatÄ±nÄ± yitirdi.

Koalisyon güçlerinin kiminle birlikte saldÄ±racaÄŸÄ±na henüz karar veremediÄŸi Suriye'nin DAEÅž kontrolündeki Rakka bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG ile DAEÅž arasÄ±nda yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar olduÄŸu bildirildi. Bölgeden edinilen bilgiye göre PYD/YPG Rakka kÄ±rsalÄ±nda DEAÅž ile girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada 5'i Arap, 18'i Kürt kökenli 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. PYD bölgeden cenazeleri Münbiç'e getirerek örgütün üst düzey yöneticilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla cenaze töreni düzenlediÄŸi kaydedildi. DEAÅž'e yönelik olarak Rakka'nÄ±n güneyinde El-Kesrat bölgesinde ABD uçaklarÄ± da gün boyu hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenleyerek DEAÅž mevzilerini hedef aldÄ±.

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