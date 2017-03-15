Ana Sayfa | DÃœNYA 15/03/2017 10:00

Irak'ta gerilim artÄ±yor PKK'lÄ± terÃ¶ristler Ezidilerle birlik oluyor


Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK'nÄ±n Ezidilerle birleÅŸerek hain planlar iÃ§inde olduÄŸu bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terör örgütü PKK'nÄ±n, Musul'un Sincar ilçesinde bazÄ± Ezidileri kendi kirli planlarÄ± için kullanarak hükümet binalarÄ±na saldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, PKK üyeleri Sincar'Ä±n Sinun kasabasÄ±na baÄŸlÄ± Hanesur köyünde, daha önce planlanmÄ±ÅŸ provokatif eylemler içerisinde bulunarak, emniyet güçlerine saldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

GERÄ°LÄ°MÄ° ARTTIRMAK Ä°ÇÄ°N PROVOKASYONA BAÅžLADILAR

AçÄ±klamada, Hanesur köyünde PeÅŸmerge ile PKK yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda çÄ±kan arbedeye deÄŸinilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi: "PKK, planlÄ± bir ÅŸekilde bölgede kaos ve çatÄ±ÅŸma ortamÄ± çÄ±karmakta Ä±srar ediyor. PKK, IKBY'ye baÄŸlÄ± güvenlik güçlerine karÅŸÄ± provoke edici davranÄ±ÅŸlarda bulunarak, sürekli bir ÅŸekilde çatÄ±ÅŸma çÄ±karmak istiyor. Bu hedef doÄŸrultusunda örgüt, gerilimi artÄ±rmak için birkaç gün önce (Suriye'nin kuzeyindeki) Haseke ve (Haseke'nin ilçesi) Derik bölgesinden bazÄ± yanlÄ±larÄ±yla silahlÄ± güçlerini Sincar sÄ±nÄ±rÄ±na sevk etti."Suriye'deki güç sevkiyatÄ±ndan sonra örgütün Sincar ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ±nda PeÅŸmerge ve diÄŸer emniyet güçlerine saldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada, emniyet güçlerinin dikkatli bir ÅŸekilde davranarak, durumu kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

 

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