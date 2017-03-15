BatÄ± gÃ¶z yumuyor TÃ¼rkiye'nin yanÄ± baÅŸÄ±nda ikinci DEAÅž kuruluyor

Suriye'de devam eden operasyonlarda yenilgiye uÄŸrayan milislerin ikinci DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ kurduÄŸunu sÃ¶yleyen ABD'li gazeteci Padnos, "BatÄ± basÄ±nÄ±nÄ±n Suriye krizini aktarÄ±mÄ±, yetersiz ve Ã¶nyargÄ±lÄ±. BÃ¶lgede ikinci bir DEAÅž'Ä±n doÄŸuÅŸu da gÃ¶rmezden geliniyor" dedi.

Suriye'de DEAÅž'Ä±n kalesi Rakka'ya yönelik operasyona yerel, yabancÄ± hangi unsurlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±na yönelik pazarlÄ±klar süre dursun Türkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib adeta patlamaya hazÄ±r bir bombaya dönmüÅŸ durumda. Åžam yönetimiyle anlaÅŸma yaparak çeÅŸitli bölgelerden çÄ±kÄ±p Ä°dlib'e aileleriyle birlikte taÅŸÄ±nan cihatçÄ±larÄ±n bölgeyi üs haline getirdiÄŸi yorumlarÄ± da dikkat çekiyor.Suriye'de serbest gazetecilik yaparken 2012'de Nusra tarafÄ±ndan rehin alÄ±nan ABD'li gazeteci Theo Padnos, Ä°dlib'de ikinci bir DEAÅž'Ä±n kurulduÄŸunu, Suriye ordusunun Halep, Humus, Dera ve Åžam kÄ±rsalÄ±nda yenilgiye uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± milislerin yeni örgütün içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BatÄ±lÄ± ülkelerin sahada olan bitene göz yumduÄŸunu savunan Padnos, "BatÄ± basÄ±nÄ±nÄ±n Suriye krizini aktarÄ±mÄ±, yetersiz ve önyargÄ±lÄ±. Bölgede ikinci bir DEAÅž'Ä±n doÄŸuÅŸu da görmezden geliniyor" ifadelerini kullandÄ±.