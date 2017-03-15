Ä°ngiltere prensi eÅŸi dÃ¼ÅŸes Middleton'u yanÄ±na almadÄ± Ã§apkÄ±nlÄ±k yaparken yakalandÄ±

Ä°ngiltere prensi William, 3 arkadaÅŸÄ±yla tatilde Ã§apkÄ±nlÄ±k yaparken yakalandÄ±. TÃ¼m basÄ±n kurumlarÄ±, eÅŸi dÃ¼ÅŸes Kate Middleton'Ä±n ne diyeceÄŸini merak ediyor.

Ülkesindeki resmi tatili fÄ±rsat bilen 34 yaÅŸÄ±ndaki Prens, bu kez yanÄ±na eÅŸi Kate Middleton ve çocuklarÄ±nÄ± almadan, üç yakÄ±n arkadaÅŸÄ±yla birlikte Ä°sviçre tatiline çÄ±ktÄ±. Önce gündüz vakti iki sarÄ±ÅŸÄ±nla görüntülendi. ArdÄ±ndan da gittiÄŸi gece kulübünde sergilediÄŸi dans gösterisiyle manÅŸetlere çÄ±ktÄ±. Prens, önceki gün bölgenin en gözde restoranlarÄ±ndan biri olan La Vache'de AvustralyalÄ± model Sophie Taylor ve onun arkadaÅŸÄ± Rosie Peate ile birlikte yemek yedi. Bu sÄ±rada üçlünün arasÄ±ndaki samimiyet de gözden kaçmadÄ±. Prens William akÅŸam da gittiÄŸi kulüpte sergilediÄŸi dans gösterisiyle geceye damgasÄ±nÄ± vurdu. Bir ara DJ kabinine de giren Prens William'Ä±n gösterisi kulüpteki diÄŸer konuklar tarafÄ±ndan cep telefonlarÄ±yla görüntülendi. Bu sÄ±rada Prens'in öÄŸle yemeÄŸi yediÄŸi Taylor ve Peate ise etrafta görünmüyordu. Kulüpteki diÄŸer konuklar Prens William'Ä± o ÅŸekilde dans ederken gördüklerinde gözlerine inanamadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler.Prens'in, esrar içmekle ilgili sözlere sahip olan rap ÅŸarkÄ±sÄ±yla sergilediÄŸi dans onlarca kiÅŸinin cep telefonuna kaydedildi. Bu sÄ±rada Prens Wililam'Ä±n korumalarÄ±nÄ±n kimseyi durdurmaya çalÄ±ÅŸmamasÄ± da dikkat çekti.