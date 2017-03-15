Ä°ran'Ä±n geleneksel kutlamalarÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 2 bin 351 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°ran'da geleneksel olarak dÃ¼zenlenen Ã‡arÅŸamba gecesi kutlamalarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼sran ve hasarla sonuÃ§landÄ±.

Ä°ran'da Hicri Åžemsi takvime göre yÄ±lÄ±n son çarÅŸamba gecesi yapÄ±lan 'ÇarÅŸamba Suri' kutlamalarÄ±nda ülke genelinde üç kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetti, ikisi aÄŸÄ±r toplam 2 bin 351 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'e konuÅŸan, Ä°ran Acil Durum Merkezi BaÅŸkanÄ± Pir Hüseyin Kolyond, çocuklarÄ±n ve gençlerin gece boyunca ateÅŸledikleri havai fiÅŸek ve maytaplarÄ±n infilak etmesi sonucu meydana gelen kazalarda biri 14 yaÅŸÄ±nda çocuk olmak üzere üç kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Gece boyunca yaÅŸanan kazalarda 2 bin 351 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kolyond, yaralÄ±lardan yaklaÅŸÄ±k 600 kiÅŸinin hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geri kalanlarÄ±n ise ayakta tedavi edildiklerini aktardÄ±. Kolyond, yaralÄ±lardan ikisinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu kaydetti. Kutlamalar sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nlarda onlarca araç ve evin zarar gördüÄŸü bildirildi.