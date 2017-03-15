AB Hollanda'yÄ± destekledi Ankara'yÄ± eleÅŸtirdi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki krizle ilgili Ankara'yÄ± eleÅŸtirdi

Donald Tusk Avrupa Parlamentosu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Hollanda'ya faÅŸist diyenler gerçeklikten kopmuÅŸ" dedi.

Tusk, "Erasmus'un ÅŸehri Rotterdam, Naziler tarafÄ±ndan tamamen yÄ±kÄ±ldÄ± ve kentin ÅŸu an Fas doÄŸumlu bir belediye baÅŸkanÄ± var. EÄŸer herhangi biri Rotterdam'da faÅŸizm görüyorsa, bu kiÅŸiler gerçeklikten tamamen kopmuÅŸ demektir" dedi.

"Hepimiz Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma gösteriyoruz" diyen Tusk sözlerini Flemenkçe de tekrar etti. Tusk'Ä±n açÄ±klamalarÄ± milletvekillerinden alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

Tusk daha önce Rotterdam'a dair sözleri ile ilgili olarak sabitlenmiÅŸ bir tweet de attÄ±, "Biz AvrupalÄ±yÄ±z, bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Hollanda'nÄ±n iki Türk bakana Rotterdam kentinde referandum kampanyasÄ± yürütmesine izin vermemesi üzerine, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ülkenin uygulamalarÄ± ile ilgili olarak "Nazi kalÄ±ntÄ±sÄ±, faÅŸist" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ErdoÄŸan, "Biz Hollanda'yÄ± ve HollandalÄ±larÄ± Srebrenitsa katliamÄ±ndan tanÄ±rÄ±z" demiÅŸti.

'Bu ifadeler Türkiye'yi AB'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor'

Ankara'nÄ±n açÄ±klamalarÄ± üzerine "ÅŸoke olduÄŸunu" söyleyen Avrupa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean Claude Juncker de Avrupa Parlamentosu'ndaki konuÅŸmasÄ±nda, "Nazilerle bugünkü hükümetler arasÄ±ndaki bu kÄ±yaslamayÄ± asla kabul etmeyeceÄŸim" dedi.

Nazi dönemini "Benim ülkem, Lüksemburg, Naziler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸti. HalkÄ±mÄ±z acÄ± çekiyordu. Babam üç kardeÅŸiyle birlikte Alman ordusuna katÄ±lmaya zorlandÄ±" sözleriyle anlatan Juncker ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"EÄŸer o dönemle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönemi kÄ±yaslÄ±yorsanÄ±z, bu tamamen kabul edilemez, ve bunu yapan Avrupa'dan uzaklaÅŸÄ±yordur, Avrupa BirliÄŸi'ne girmeye çalÄ±ÅŸmÄ±yordur."

Ä°talya'dan 'IlÄ±mlÄ± olun' çaÄŸrÄ±sÄ±

Öte yandan, Türkiye ile Hollanda baÅŸta olmak üzere bazÄ± AB ülkeleri arasÄ±nda yaÅŸanan kriz ile ilgili olarak Ä°talya'dan da "IlÄ±mlÄ± olun" çaÄŸrÄ±sÄ± geldi.

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, "polemiÄŸe son verilmesini ve daha ince bir üslup kullanÄ±lmasÄ±nÄ±" istedi.

"Türkiye ile iliÅŸkileri bozmak kimsenin çÄ±karÄ±na deÄŸil" diyen Alfano, Hollanda gibi ülkelerin gösterdiÄŸi reaksiyonu da anladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe