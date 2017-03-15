Hollanda'da halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan krizin gÃ¶lgesinde genel seÃ§im iÃ§in oy kullanÄ±yor

Hollanda'da genel seçimde oy verme iÅŸlemi yerel saatle 07.30'da (TSÄ° 09.30) baÅŸladÄ±. Seçimde bin 114 aday ve 28 parti, 150 sandalye için yarÄ±ÅŸÄ±yor. 27 Türk kökenli adayÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seçimlerde, bir partinin tek baÅŸÄ±na hükümet kuracak çoÄŸunluÄŸa ulaÅŸmasÄ± öngörülmüyor.

SandÄ±klarÄ±n yerel saatle 21.00'de (TSÄ° 23.00) kapanacaÄŸÄ± seçimin ilk sonuçlarÄ±nÄ±n, gece geç saatlerde açÄ±klanmasÄ± bekleniyor. Hollanda medyasÄ±, oy verme iÅŸlemi bittikten hemen sonra sandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketlerini yayÄ±mlamaya baÅŸlayacak. Resmi sonuçlar ise 21 Mart'ta açÄ±klanacak.

SonuçlarÄ±n resmiyet kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hükümet kurma görüÅŸmeleri baÅŸlayacak. En fazla milletvekili çÄ±karan partinin diÄŸer partilere hükümet kurma teklifi götüreceÄŸi sürecin, günler, haftalar hatta aylar süreceÄŸi belirtiliyor. 1977'deki seçimin ardÄ±ndan hükümet 208 günde kurulmuÅŸ, 2012'de ise sonuca 54 günde ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Diplomatik skandal oy getirdi

Seçimde yarÄ±ÅŸan 28 partinin en az yarÄ±sÄ±nÄ±n herhangi bir sandalye elde etmesi beklenmiyor.

AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi I&O'nun dün öÄŸleden sonra yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ankete göre, BaÅŸbakan Mark Rutte'nin liderliÄŸindeki Liberal Parti (VVD) 27 sandalyeyle ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Türk bakanlara yönelik skandal tavÄ±r ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ söylemlerinin ardÄ±ndan oyunu artÄ±ran Rutte'yi, yirmiÅŸer milletvekili ile YeÅŸiller ve Demokratlar 66 takip ediyor. Son zamanlarda Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± söylemlerde bulunan Hristiyan Demokrat Partinin (CDA) de 19 milletvekili çÄ±karmasÄ± öngörülüyor.

Wilders geriledi

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders'in liderliÄŸindeki Özgürlük Partisinin (PVV) oy kaybÄ± sürüyor. Birkaç hafta önce 20 milletvekili kazanacaÄŸÄ± belirtilen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partinin, oy kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 16 sandalye elde etmesi bekleniyor. 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükümet ortaÄŸÄ± olan Lodewijk Asscher liderliÄŸindeki Ä°ÅŸçi Partisinin (PvdA) bu sefer 12 milletvekili çÄ±karmasÄ± öngörülüyor.

DENK alternatif bir ses sunuyor

Seçime PvdA'nÄ±n entegrasyon politikasÄ±na güvenoyu vermedikleri için partiden ihraç edilen Türk milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduÄŸu DENK Partisi de katÄ±lÄ±yor. Son yÄ±llarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek artmasÄ± üzerine sesi duyulmayan insanlarÄ±n sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK'in de 3 sandalyeyle mecliste yer almasÄ± bekleniyor.Seçim, sadece Hollanda açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, AB'nin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan da önem taÅŸÄ±yor.