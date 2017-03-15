Almanya'dan net aÃ§Ä±klama TÃ¼rk siyasetÃ§ilere yasak getirebiliriz

Almanya'da BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Peter Altmaier, referandum Ã¶ncesi Ã¼lkelerine gidecek olan TÃ¼rk siyasetÃ§ilere yasak getirme haklarÄ± olduÄŸunu duyurdu

Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in saÄŸ kolu olarak bilinen BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Peter Altmaier, ülkesinin yabancÄ± hükümet üyelerine seçim dönemlerinde seyahat yasaÄŸÄ± getirmek için elinde yasal imkanlar bulduÄŸunu söyledi.Alman Funke Medya Grubu'na konuÅŸan BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Peter Altmaier, "Almanya'nÄ±n ÅŸimdiye kadar devletlerarasÄ± hukuktan doÄŸan imkanlarÄ± kullanmamasÄ± gelecek için açÄ±k çek deÄŸildir" dedi.

BaÅŸbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU'nun etkili isimlerinden olan Peter Altmaier, "Seyahat yasaÄŸÄ± son seçenek olabilir. Bu hakkÄ±mÄ±zÄ± saklÄ± tutuyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.