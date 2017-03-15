Ana Sayfa | DÃœNYA 15/03/2017 14:54

Almanya'dan net aÃ§Ä±klama TÃ¼rk siyasetÃ§ilere yasak getirebiliriz

almanya

Almanya'da BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Peter Altmaier, referandum Ã¶ncesi Ã¼lkelerine gidecek olan TÃ¼rk siyasetÃ§ilere yasak getirme haklarÄ± olduÄŸunu duyurdu

Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in saÄŸ kolu olarak bilinen BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Peter Altmaier, ülkesinin yabancÄ± hükümet üyelerine seçim dönemlerinde seyahat yasaÄŸÄ± getirmek için elinde yasal imkanlar bulduÄŸunu söyledi.Alman Funke Medya Grubu'na konuÅŸan BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Peter Altmaier, "Almanya'nÄ±n ÅŸimdiye kadar devletlerarasÄ± hukuktan doÄŸan imkanlarÄ± kullanmamasÄ± gelecek için açÄ±k çek deÄŸildir" dedi.

BaÅŸbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU'nun etkili isimlerinden olan Peter Altmaier, "Seyahat yasaÄŸÄ± son seçenek olabilir. Bu hakkÄ±mÄ±zÄ± saklÄ± tutuyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

adalet sarayÄ±

Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde intihar saldÄ±rÄ±sÄ± en az 25 Ã¶lÃ¼ var

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Hamidiye bÃ¶lgesindeki adalet sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. SaldÄ±rÄ± sonucunda en az 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

hollanda seÃ§imler

Hollanda'da halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan krizin gÃ¶lgesinde genel seÃ§im iÃ§in oy kullanÄ±yor

Donald Tusk

AB Hollanda'yÄ± destekledi Ankara'yÄ± eleÅŸtirdi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki krizle ilgili Ankara'yÄ± eleÅŸtirdi