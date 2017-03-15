Ana Sayfa | DÃœNYA 15/03/2017 14:57

Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde intihar saldÄ±rÄ±sÄ± en az 25 Ã¶lÃ¼ var

adalet sarayÄ±

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Hamidiye bÃ¶lgesindeki adalet sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. SaldÄ±rÄ± sonucunda en az 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

BeÅŸÅŸar Esad rejimine baÄŸlÄ± SANA haber ajansÄ±, baÅŸkentin merkezinde rejimin kontrolünde bulunan Hamidiye Mahallesi'ndeki adalet sarayÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre en az 25 kiÅŸinin öldüÄŸünü belirtti.Ä°ntihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu henüz üstlenen olmadÄ±.

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