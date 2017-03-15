BirazcÄ±k onurunuz varsa TÃ¼rk rejimine verilen milyarlarca euro yardÄ±mÄ± durdurursunuz

Ä°talyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa BirliÄŸine TÃ¼rkiye'yle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

Salvini, Türkiye ile bazÄ± AB ülkeleri arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimle ilgili sert açÄ±klamalarÄ±nÄ±, "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin hiç baÅŸlatÄ±lmamalÄ±" diyerek sürdürdü.

YayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video mesajÄ±na "Türkiye Avrupa deÄŸildir ve asla da olamayacaktÄ±r" sözleriyle baÅŸlayan Matteo Salvini, AvrupalÄ±lar’a "Sizin cebinizden gelen paralarla bu ülkeye milyarlarca euro veriliyor" diye seslendi ve "Bu nedenle kendimize hakaret edilmesine izin vermemeliyiz" dedi.

Daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± "Türk bakanlar Ä°talya’ya da hoÅŸ gelmezler" açÄ±klamasÄ±nÄ± yineleyen Türkiye’nin AB üyeliÄŸi ile göç karÅŸÄ±tÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ± partinin lideri Salvini, "AB’nin kapÄ±sÄ±nÄ±n Türkiye’ye açÄ±lmasÄ± ihtimalini derhal ortadan kaldÄ±ralÄ±m. EÄŸer Avrupa bunu yapmazsa, en kÄ±sa zamanda bu deliler kafesinden çÄ±kmak bizim açÄ±mÄ±zdan en iyisi" dedi.

"BÄ°RAZ ONURUNUZ VARSA"

Strasbourg’taki Avrupa Parlamentosu’nda süren genel kurul toplantÄ±sÄ±nda da bu sabah konuÅŸan Matteo Salvini, "Türk lider, anlaÅŸÄ±lmayan tehditler savuruyor. Åžu anda ona 10.5 milyar euro veriyoruz. BirazcÄ±k haysiyetiniz ve onurunuz varsa, Türk rejimine verilen bu milyarlarca euro yardÄ±mÄ± durdurursunuz" dedi.

"Bize, Avrupa’da demokrasi dersi vermeye gelen kiÅŸilere finans saÄŸlamak mümkün deÄŸildir" diye sözlerini sürdüren Salvini, "Ä°talyan ve Avrupa halklarÄ±nÄ±n cebinden çÄ±kan bu paralarÄ± Türk rejimine nehir gibi akÄ±tmayÄ± bÄ±rakÄ±n. BazÄ± ülkeleri Nazi ve faÅŸist olarak niteliyorlar. Bu bana normal gelmiyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet