Ana Sayfa | DÃœNYA 15/03/2017 19:36

Almanya Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda bomba paniÄŸi

son dakika

AlÄ±nan son bilgiye gÃ¶re Almanya'da Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

Reuters’Ä±n haberine göre Alman polisi, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda içinde patlayÄ±cÄ± bulunan ÅŸüpheli paket ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

 
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