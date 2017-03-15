Almanya Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda bomba paniÄŸi

AlÄ±nan son bilgiye gÃ¶re Almanya'da Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
Reuters’Ä±n haberine göre Alman polisi, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda içinde patlayÄ±cÄ± bulunan ÅŸüpheli paket ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Reuters’Ä±n haberine göre Alman polisi, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda içinde patlayÄ±cÄ± bulunan ÅŸüpheli paket ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Ä°talyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Kuzey Ligi (Lega Nord) partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa BirliÄŸine TÃ¼rkiye'yle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Hamidiye bÃ¶lgesindeki adalet sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. SaldÄ±rÄ± sonucunda en az 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti