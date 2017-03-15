BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden Hollanda TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki krize iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Hollanda'nÄ±n Türk bakanlarÄ± engelleyerek neden olduÄŸu skandalÄ±n ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±nda artan gerginliÄŸin sakinleÅŸmesini umut ettiklerini bildirdi.BM'den, daha önce Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandala iliÅŸkin herhangi bir açÄ±klama yapÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basÄ±n birifinginde, Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ±n tekrar sorulmasÄ± üzerine, "Durumun sakinleÅŸmesini umut ediyoruz." dedi.BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸi sözcülerinden Ravina Shamdasani ise "Viyana SözleÅŸmesi, kurumumuzun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karmaÅŸÄ±k bir konu ve sadece insan haklarÄ± ile ilgili deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸi sözcülerinden Rupert Colville de Hollanda polisinin, baÅŸkonsolosluÄŸun bulunduÄŸu bölgede toplanan ve uygulamayÄ± protesto eden Türk vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸiddet uygulamasÄ±ndan bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü.Colville, Hollanda'da ofislerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rotterdam'da yaÅŸanan olaylara tam olarak hakim olamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.