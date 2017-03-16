Hollanda seÃ§imlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ismi Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da genel seÃ§imler iÃ§in oy kullanan bir vatandaÅŸ pusulaya cumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adÄ±nÄ± ekledi

Hollanda genel seçimlerinin ilk resmi sonuçlara göre 33 milletvekili çÄ±karan BaÅŸbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandÄ±.Avrupa'da her seçimde olduÄŸu gibi bu seçimde de oy pusulalarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± 'Recep Tayyip ErdoÄŸan'a oy çÄ±ktÄ±.

Sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri Facebook ve Twitter üzerinden paylaÅŸÄ±lan mesajlarda, ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ± ve isminin yer aldÄ±ÄŸÄ± geçersiz çok sayÄ±da oy pusulalarÄ± yer aldÄ±.

SEÇÄ°MÄ° RUTTE KAZANDI

Hollanda genel seçimlerini, açÄ±klanan ilk resmi sonuçlara göre 33 milletvekili çÄ±karan BaÅŸbakan Mark Rutte'nin liderliÄŸindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandÄ±. VVD seçimde birinci parti çÄ±karak Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Özgürlük Partisi'ni (PVV) geçse de, 41 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± 2012 seçimlerinin gerisinde kaldÄ±.