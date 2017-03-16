HollandalÄ± Eski Bakan net konuÅŸtu TÃ¼rkiye geri adÄ±m atacak

Eski Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ben Bot, Hollanda ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki krizde ilk adÄ±mÄ± TÃ¼rkiye'nin atacaÄŸÄ±nÄ± savundu

Hollanda'daki genel seçimler münasebetiyle Ä°talyan ANSA haber ajansÄ±na bir röportaj veren Ben Bot, iki NATO ülkesi olan Hollanda ve Türkiye arasÄ±ndaki diplomatik krize de deÄŸindi.

Bu krizin, NATO'da bir çatlak oluÅŸturmayacaÄŸÄ± görüÅŸünü ortaya koyan Bot, “Türkiye geri adÄ±m atacak. Srebrenitsa katliamÄ±na iliÅŸkin suçlama, bir çÄ±lgÄ±nlÄ±ktÄ±r. Herkes o katliamÄ±n SÄ±rplar ve (Ratko) Mladiç tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor. Bir devlet liderinin böylesi suçlamalarda bulunduÄŸu hiç görülmedi. Bariz bir yalan, tamamen bir palavra” ifadesini kullandÄ±.

“KATLÄ°AMI ENGELLEYECEK GÜÇLERÄ° YOKTU”

Yugoslavya Ä°ç SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Srebrenitsa kasabasÄ±nÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler adÄ±na koruyan HollandalÄ± birliklerin az sayÄ±da askerden oluÅŸtuÄŸunu ve barÄ±ÅŸ gücü olduklarÄ±ndan dolayÄ±, katledilen 8 bin Müslüman'Ä± korumak için gereken aÄŸÄ±r silahlara sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Bot, “Mladiç etraflarÄ±nÄ± sarÄ±p, onlarÄ± zorla almÄ±ÅŸ. Kimseyi öldürmeme sözü vermesine raÄŸmen onlarÄ± katletmiÅŸ” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

“HOLLANDA’DA SEÇÄ°MLER OLMASAYDI RUTTE BÖYLE KABA DAVRANMAZDI”

Hollanda hükümetinin bu iddialara verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± “doÄŸru” bulduÄŸunu ve bu tavrÄ±n, krizi daha da beslememeye yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bot, “Hollanda'da seçimler olmasaydÄ±, BaÅŸbakan Rutte'nin Türk bakanlara böyle kaba davranÄ±p sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmayacaÄŸÄ±na ikna oldum, ama iyi de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

Ben Bot, Hollanda’nÄ±n, Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’na uçuÅŸ izni vermemesine dair daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸerlendirmede, “Çok akÄ±lsÄ±zca. Bu, gerilimin yükselmesine neden olacaktÄ±r. Biz daima demokrasimizi ve insan haklarÄ±nÄ±n ülkemizdeki düzeyini iÅŸaret ediyoruz ancak bunu yaparak yanlÄ±ÅŸ yoldayÄ±z” demiÅŸti.

“BU YAZ BÄ°R TEK HOLLANDALI BÄ°LE TÜRKÄ°YE’YE TATÄ°LE GÄ°TMEZ”

Türkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak olan referandumun ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±nda yaÅŸanan krizde her ÅŸeyin yoluna gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyen 79 yaÅŸÄ±ndaki eski siyasetçi ve diplomat, “Hollanda, Türkiye'de en çok yatÄ±rÄ±mÄ± olan ikinci Avrupa ülkesi. Türkiye'nin ticari, ekonomik ve turistik çÄ±karlarÄ± var” diye sözlerini sürdürdü.

Bot, eÄŸer iki ülke iliÅŸkileri düzelmezse, bir HollandalÄ±nÄ±n bile bu yaz Türkiye'de tatil yapabileceÄŸini düÅŸünmenin güç olduÄŸunu da ifade etti.

Bot ayrÄ±ca, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma kararÄ± ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ve tavÄ±rlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa'da ‘haklÄ± bir birlik oluÅŸtuÄŸunu’ dile getirdi.

2003-2007 arasÄ±nda HÄ±ristiyan Demokrat Parti'sine mensup olarak dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± görevinde bulunan Ben Bot, 1986-89 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmÄ±ÅŸtÄ±.