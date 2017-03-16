Donald Trump Obama'yla ilgili delilleri komiteye sunacak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Obama'nÄ±n kendisini dinlediÄŸinden emin olarak Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine elindeki delilleri sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kendisinden önceki BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n seçim kampanyasÄ± döneminde telefonlarÄ±nÄ± dinlettiÄŸi yönündeki iddialarÄ±nÄ± sürdürerek, çok yakÄ±nda elindeki delilleri Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine sunacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Amerikan Fox News kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "Tucker Carlson Tonight" programÄ±na katÄ±lan Trump, dinleme iddialarÄ±ndan "Obamacare"in deÄŸiÅŸtirilmesine kadar birçok konuda deÄŸerlendirmelerde bulundu.Obama'nÄ±n seçim döneminde Trump Tower'da iken kendisini dinlettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± gündeme getiren Trump, bu düÅŸüncesinin bir kez daha arkasÄ±nda durarak, kÄ±sa sürede elindeki delilleri Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Dinleme birçok ÅŸeyi içine alÄ±yor. Önümüzdeki iki hafta içinde bu konuyla ilgili gündeme gelecek çok ilginç ÅŸeyler bulacaksÄ±nÄ±z." diyen Trump, sunacaÄŸÄ± delillerin kamuoyunda heyecan uyandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Gerçekten dürüst olmayan bir medya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m"

Trump, programÄ±n sunucusunun neden Twitter'Ä± bu kadar yoÄŸun kullandÄ±ÄŸÄ± sorusunu da yanÄ±tladÄ±.

Twitter'Ä±n, mesajlarÄ±nÄ± insanlara ulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Trump, "Twitter olmasaydÄ± belki de ÅŸu anda burada olamazdÄ±m çünkü gerçekten dürüst olmayan bir medya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m." diye konuÅŸtu.

Sosyal medya araçlarÄ± sayesinde milyonlarca insana doÄŸrudan ulaÅŸma imkanÄ± bulduÄŸunu söyleyen Trump, ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n kendisine karÅŸÄ± ön yargÄ±lÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "yalan" haberler ürettiÄŸini iddia etti.