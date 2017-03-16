NATO TÃ¼rkiye'nin programlarÄ± bloke ettiÄŸini doÄŸruladÄ±

NATO yetkilileri, TÃ¼rkiye'nin Avusturya ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kriz nedeniyle ortak eÄŸitim programlarÄ±nÄ± bloke ettiÄŸini doÄŸrulayarak, "TÃ¼rklerin (ortaklÄ±k) programÄ±yla bir sorunu yok. Avusturya ile bir sorunlarÄ± olduÄŸunu ve bunun bir ilke ve dÄ±ÅŸ politika meselesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylediler" dedi.

Türkiye'nin Avusturya ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± siyasi krizi sonrasÄ± ortak eÄŸitim programlarÄ±nÄ± bloke ettiÄŸi iddialarÄ± üzerine, AFP'ye konuÅŸan NATO kaynaklarÄ± bu iddiayÄ± doÄŸruladÄ±."Mevcut durumdan ve bunun ortaklarÄ±mÄ±zla iÅŸbirliÄŸi programlarÄ±mÄ±z üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± sonuçlardan dolayÄ± üzüntü içindeyiz" diyen bir NATO temsilcisi, sorunun çözümünde 'yapÄ±cÄ± diyaloÄŸu' desteklediklerini belirtti.NATO yetkilileri AFP'ye verdikleri demeçte, "Türklerin (ortaklÄ±k) programÄ±yla bir sorunu yok. Avusturya ile bir sorunlarÄ± olduÄŸunu ve bunun bir ilke ve dÄ±ÅŸ politika meselesi olduÄŸunu açÄ±kça söylediler" ifadelerinde bulundu.

AVUSTURYA TÜRKÄ°YE'NÄ°N AB MÜZAKERELERÄ°NÄ°N DONDURULMASINI Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz geçen aralÄ±k ayÄ±nda Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin dondurulmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. AB üyesi 27 ülkenin Avrupa bakanlarÄ± ise Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak ilerletilmemesi kararÄ± almÄ±ÅŸ, bu kararÄ± yeterli bulmayan Viyana oylamada ret oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Türkiye ile Avusturya arasÄ±ndaki siyasi kriz, geçen yaz Viyana'nÄ±n Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi üyeliÄŸine karÅŸÄ± olduÄŸunu açÄ±klamasÄ±yla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Krizin 28 NATO üyesi ile Avrupa, Afrika ve Asya'daki 40 ortak ülkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BarÄ±ÅŸ Ä°çin OrtaklÄ±k ProgramÄ±'na (PfP) yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. DoÄŸu Avrupa ülkeleriyle eski Sovyet cumhuriyetleri arasÄ±nda güven oluÅŸturmayÄ± hedefleyen programa NATO üyesi olmayan Avusturya 1995 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±.