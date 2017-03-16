ABD koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian peÅŸmergeyle Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z dedi

TÃ¼rkiye ile devam eden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden bahseden DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri ve Suriye Arap Koalisyonu ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na (Pentagon) BaÄŸdat'tan video konferans yöntemi ile baÄŸlanan DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon sözcüsü Albay Dorrian, BirleÅŸik Görev Gücü DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Irak ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± yürütülen operasyonlar hakkÄ±nda bilgi verdi.

"PEÅžMERGEYLE BÄ°RLÄ°KTE ÇALIÅžMAYI DÜÅžÜNMÜYORUZ"

AA muhabirinin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafÄ±ndan eÄŸitilen ve Suriyeli Kürtlerden oluÅŸan Rojava PeÅŸmergelerini Suriye'nin kuzeyinde baÅŸta Rakka olmak üzere yürütülen operasyonlara dahil etmeyi düÅŸünüyor musunuz?" sorusuna Dorrian, "Åžimdilik onlarÄ± dahil etmek gibi bir planÄ±mÄ±z yok." cevabÄ±nÄ± verdi. Dorrian, sözlerine ÅŸöyle devam etti: " Suriye Demokratik Güçleri (PKK/PYD) ve Suriye Arap Koalisyonu ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. AynÄ± sayfada kalmak ve DEAÅž'Ä± yenmek üzere baÅŸkalarÄ± ile de çalÄ±ÅŸmaya açÄ±ÄŸÄ±z. Minimum olarak operasyonlarÄ±mÄ±zÄ± diÄŸer aktörlerden ayÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Orada koalisyon var. Türkiye'nin muhtemel rolü ile ilgili görüÅŸmelerimiz devam ediyor ve kuvvetlerini inÅŸa etmeye devam eden Suriye Demokratik Güçleri ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz."