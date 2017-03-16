Rusya lideri Putin'den TÃ¼rkiye'yle iliÅŸkilere dair flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Rusya lideri Putin, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerine dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, "Türkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan döneme emin bir ÅŸekilde geri dönüyor." dedi.Putin, Kremlin SarayÄ±'nda Rusya'da göreve yeni baÅŸlayan 18 ülkenin büyükelçilerini kabul etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de Putin'e güven mektubunu sundu.Bu sÄ±rada iki ülke iliÅŸkilerini deÄŸerlendiren Putin, 10 Mart'ta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile oldukça verimli Üst Düzeyli Ä°ÅŸbirliÄŸi ToplantÄ±sÄ± (ÜDÄ°K) gerçekleÅŸtirdiklerini belirterek, enerji alanÄ±nda Türk AkÄ±mÄ± doÄŸal gaz boru hattÄ± ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi büyük projeleri görüÅŸtüklerini söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suriye'de terörle mücadelede ve siyasi çözüm baÄŸlamÄ±ndaki planlarÄ± deÄŸerlendiklerini ifade eden Putin, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Rusya ve Türkiye'nin enerjik rolü sayesinde Suriye'de hükümet güçleri ile silahlÄ± muhalifler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k saÄŸlandÄ±. Türkiye'nin (bu konudaki) rolünü biliyoruz ve büyük önem veriyoruz. Bu sayede Astana'da Suriye konulu görüÅŸmeler baÅŸladÄ±. Türkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan döneme emin bir ÅŸekilde geri dönüyor."