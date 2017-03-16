Ä°ki kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kasaba 3,8 milyon dolara satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan ve 2 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Tiller kasabasÄ± 3,8 milyon dolara alÄ±cÄ± bulmak istiyor

Portland kentinin 362 kilometre güneyinde bulunan kasabanÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nda yerleÅŸim bulunmuyor.SatÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan mülkler arasÄ±nda altÄ± ev, bir daire, bir benzin istasyonu ve bir de dükkan bulunuyor.Kasaba civarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸi yaÅŸÄ±yordu.

Ancak nüfusun önemli bir kÄ±smÄ±, özellikle kereste hasadÄ±ndaki düÅŸüÅŸ ve kasabadaki üretim tesisinin kapatÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± baÅŸka yerlere göç ediyor.

Sadece iki kiÅŸi yaÅŸÄ±yor

Tiller kasabasÄ± ilk kez 2015 yÄ±lÄ±nda satÄ±ÅŸa çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o satÄ±ÅŸa eski ilkokul binasÄ± dahil edilmemiÅŸti.Kasabada biri okulun yanÄ±ndaki evde oturan emekli öÄŸretmen, diÄŸeri de kilisenin papazÄ± olmak üzere ÅŸu anda yaÅŸayan yalnÄ±zca iki kiÅŸi var.