Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Merkel'e bÃ¶yle destek oldu

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizle ilgili Merkel'e destek oldu

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkÄ±ndaki Avrupa ülkelerinde yapÄ±lacak toplantÄ± ve mitinglere izin verilmemesinin ardÄ±ndan Ankara'nÄ±n Almanya ve diÄŸer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kÄ±yaslamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi. Ä°ki lider yaptÄ±klarÄ± ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamada konuyu görüÅŸtüklerini belirtirken, Hollande, Fransa'nÄ±n Almanya ile Türkiye'nin 'Nazi' veya 'faÅŸist' olarak nitelediÄŸi diÄŸer Avrupa BirliÄŸi ülkeleri ile dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu belirtti.

Hollande, Türkiye'de yapÄ±lacak anayasa referandumu hakkÄ±ndaki organizasyonlarÄ±n bundan sonra ancak FransÄ±z ve Alman yasalarÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±labileceÄŸi konusunda Merkel ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.