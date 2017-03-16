Etna yanardaÄŸÄ±nda patlama oldu yaralÄ±lar var

Ä°talya'nÄ±n gÃ¼neyinde olan yanardaÄŸ Etna'da bugÃ¼n patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°talya’nÄ±n güneyindeki aktif yanardaÄŸlarÄ±ndan Etna’da bugün meydana gelen patlama sonucu 10 kiÅŸinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA’nÄ±n, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, Sicilya adasÄ±ndaki yanardaÄŸÄ±n güneydoÄŸu yamacÄ±nda bulunan aktif kraterin yanÄ±nda yeni bir krater açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve patlamanÄ±n 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan bu noktada gerçekleÅŸtiÄŸi belirtildi.Sabah saatlerinde meydana gelen ÅŸiddetli patlamada, o sÄ±rada daÄŸda bulunan 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, ilk belirlemelere göre yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

INGV yetkililerince Etna’daki faaliyetlerin dikkatle izlendiÄŸi aktarÄ±lÄ±rken, Katanya kentindeki Fontanarossa HavaalanÄ±'nÄ±nda da ÅŸu an için ulaÅŸÄ±mÄ±n aksamadÄ±ÄŸÄ±, uçak seferlerinin normal seyrinde devam ettiÄŸi bölgeden gelen haberler arasÄ±nda yer aldÄ±.