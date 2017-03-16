Plan taslaÄŸÄ± hazÄ±r Pentagon Suriye'ye bin asker daha gÃ¶nderecek

Pentagon'un hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± takdirde yeni plan taslaÄŸÄ±na gÃ¶re, Suriye'de bulunan yaklaÅŸÄ±k 950 ABD'li askerin sayÄ±sÄ± ikiye katlanacak.

Washington Post'un Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, Pentagon Suriye'ye bin askerin daha konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören bir plan taslaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±. PlanÄ±n Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± takdirde halihazÄ±rda Suriye'de bulunan yaklaÅŸÄ±k 950 ABD'li askerin sayÄ±sÄ± ikiye katlanmÄ±ÅŸ olacak. Bu askerler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde, terör örgütü YPG ve yanÄ±nda savaÅŸan Arap güçlere DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadelede destek verilecek, onlara danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapÄ±lacak ve ABD'nin öncülüÄŸündeki koalisyonun hava kuvvetleriyle koordinasyon yürütülecek.

TRUMP 30 GÜN SÜRE VERMÄ°ÅžTÄ°

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'yÄ± Suriye'de zayÄ±f bir politika izlemekle suçalayan Trump, IÅžÄ°D ile mücadele konusunda yeni bir plan hazÄ±rlamasÄ± için Pentagon'a 30 gün süre vermiÅŸti. Savunma BakanÄ± Mattis, Åžubat'Ä±n sonunda yeni planÄ±n ana hatlarÄ±nÄ± Beyaz Saray'a sunmuÅŸtu. ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± Joseph Votel'in planÄ±n ince detaylarÄ±nÄ± ve Suriye'deki ABD'li askerlerin ne kadar arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±yla ilgili önerilerini Mart sonunda Mattis'e iletmesi bekleniyor. Washington Post'a konuÅŸan yetkililere göre, Savunma BakanÄ± Mattis'in bu önerileri onaylamasÄ± bekleniyor.