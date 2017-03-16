Ana Sayfa | DÃœNYA 16/03/2017 18:35

BBC Ã§ekim yaparken Etna yanardaÄŸÄ± patladÄ± 10 turist yaralandÄ±


BBC ekipleri Ã§ekim yapmak iÃ§in gittiÄŸi ve turistlerin bulunduÄŸu Etna YanardaÄŸÄ± patladÄ±. YaralÄ± turistler bÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°talya'da Etna YanardaÄŸÄ± patladÄ±. Ä°talyan basÄ±nÄ± patlamanÄ±n, Avrupa'nÄ±n en yüksek ve aktif yanardaÄŸlarÄ±ndan olan, 3 bin 350 metre yüksekliÄŸindeki Etna'nÄ±n 2 bin 700'üncü metresindeki yeni bir kraterin lav püskürtmesiyle meydana geldiÄŸini duyurdu.PatlamanÄ±n ardÄ±ndan etrafa yayÄ±lan lavlar ve kaya parçalarÄ±nÄ±n etkisiyle yaralananlar arasÄ±nda, durumu aÄŸÄ±r kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.YanÄ±k ve kesikleri olan yaralÄ±lar, bölgedeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

BBC ÇEKÄ°M YAPIYORDU

Patlama anÄ±nda Ä°ngiliz yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'nin bir ekibi ve turistler de orada bulunuyordu.Patlama sÄ±rasÄ±nda kamerayla çekim yapmakta olan BBC ekibinden muhabir Rebecca Morelle, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iletilerde, kendilerinin iyi olduÄŸunu, patlamanÄ±n büyük korkuya yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Muhabir Morelle, kurtarma ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla daÄŸda bulunan turistlerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bölgeden tahliye edildiÄŸini bildirdi.

 

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