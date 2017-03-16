ABD'li Orgenaeral Perkins aÃ§Ä±kladÄ± patriot fÃ¼zesiyle 200 liralÄ±k Ä°HA'yÄ± vurdular

ABD Ordusu EÄŸitim KomutanÄ± Orgeneral David G. Perkins, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Ä°HA'nÄ±n patriot fÃ¼zesiyle vurulduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD Ordusu EÄŸitim KomutanÄ± Orgeneral David G. Perkins, pazartesi günü Alabama'da yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, 200 dolarlÄ±k bir Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ±'nÄ±n (Ä°HA) patriot füzesiyle vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Askeri bir sempozyumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Perkins, patriot füzesinin ABD tarafÄ±ndan deÄŸil, 'düÅŸmanlarÄ±yla sürekli uÄŸraÅŸan bir müttefik' tarafÄ±ndan ateÅŸlendiÄŸini öne sürdü. Perkins, "Amazon.com'dan 200 dolara satÄ±n alÄ±nan Ä°HA'nÄ±n, Patriot'a karÅŸÄ± en ufak bir ÅŸansÄ± yoktu" dedi.YaklaÅŸÄ±k 3.4 milyon deÄŸerindeki bir patriot füzesiyle, 200 dolarlÄ±k bir Ä°HA'nÄ±n imha edilmesinin 'pek de ekonomik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söyleyen Perkins, bu nedenle kötü niyetli kiÅŸilerin kontrolündeki Ä°HA'lara karÅŸÄ± alternatif bir çözüm üretilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

"DÜÅžMAN OLSAM ÅžÖYLE DÜÅžÜNÜRDÜM"

Perkins alternatif çözüm gerekliliÄŸine ÅŸu ifadeleriyle örnek verdi: "AslÄ±nda ben düÅŸman olsaydÄ±m ÅŸöyle düÅŸünürdüm, 'Ebay'den 300 dolarlÄ±k quadcopter Ä°HA'larÄ±ndan alabildiÄŸim kadar alayÄ±m ve bütün patriot füzelerini oraya harcatayÄ±m'" Geçen günlerde, DAEÅž'in Musul'da Ä°HA'larÄ± kullanarak çatÄ±ÅŸma cephelerine el bombasÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.