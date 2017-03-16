Sicilya'da mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ediliyor

Avrupa'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k sebze Ã¼reticisi olan Ragusa kentinde mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ettiÄŸi ve kocalarÄ±nÄ±n da paralarÄ±nÄ± almak iÃ§in sessiz kaldÄ±klarÄ± sÃ¶yleniyor.

The Guardian gazetesi, Avrupa'nÄ±n üçüncü en büyük sebze üreticisi olan Ragusa kentinde tarlada çalÄ±ÅŸan Romanya göçmeni Nicoleta Bolos adÄ±ndaki kadÄ±n iÅŸçinin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Gazeteye konuÅŸan Bolos, 3 yÄ±l boyunca patronunun tecavüzüne katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti: "Kocam buna sessiz kalmak zorunda olduÄŸumu söyledi. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seranÄ±n sahibi benimle iliÅŸkiye girmek istiyordu, ona karÅŸÄ± çÄ±karsam paramÄ±zÄ± ödemez ve bizi iÅŸten kovardÄ±. KocamÄ±n delirdiÄŸini düÅŸündüm, ama karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda beni dövdü. Patronumuz ne derse yapmamÄ±z gerektiÄŸini söyledi. Ä°ÅŸe devam edebilmemizin tek yolu buydu. Bir gece iÅŸveren yanÄ±ma geldiÄŸinde beni silahla tehdit etti, kÄ±mÄ±ldarsam beni baÅŸÄ±mdan vuracaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸini bitirdiÄŸinde de yürüyüp gitti." Bolos, Romen iÅŸçi kadÄ±nlarÄ±n iÅŸveren ve arkadaÅŸlarÄ± için yÄ±llardÄ±r bir eÄŸlence haline geldiÄŸini belirtti: "Buraya daha iyi bir yaÅŸam için gelmiÅŸtim, baÅŸka bir Avrupa ülkesinde düzgün bir iÅŸim olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtüm ancak sonumuz kölelik oldu." Ragusa'da Bolos gibi derme çatma çadÄ±rlarda insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda 5.000 Romen mevsimlik kadÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor.