Ana Sayfa | DÃœNYA 16/03/2017 20:36

Sicilya'da mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ediliyor


Avrupa'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k sebze Ã¼reticisi olan Ragusa kentinde mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ettiÄŸi ve kocalarÄ±nÄ±n da paralarÄ±nÄ± almak iÃ§in sessiz kaldÄ±klarÄ± sÃ¶yleniyor.

The Guardian gazetesi, Avrupa'nÄ±n üçüncü en büyük sebze üreticisi olan Ragusa kentinde tarlada çalÄ±ÅŸan Romanya göçmeni Nicoleta Bolos adÄ±ndaki kadÄ±n iÅŸçinin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Gazeteye konuÅŸan Bolos, 3 yÄ±l boyunca patronunun tecavüzüne katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti: "Kocam buna sessiz kalmak zorunda olduÄŸumu söyledi. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seranÄ±n sahibi benimle iliÅŸkiye girmek istiyordu, ona karÅŸÄ± çÄ±karsam paramÄ±zÄ± ödemez ve bizi iÅŸten kovardÄ±. KocamÄ±n delirdiÄŸini düÅŸündüm, ama karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda beni dövdü. Patronumuz ne derse yapmamÄ±z gerektiÄŸini söyledi. Ä°ÅŸe devam edebilmemizin tek yolu buydu. Bir gece iÅŸveren yanÄ±ma geldiÄŸinde beni silahla tehdit etti, kÄ±mÄ±ldarsam beni baÅŸÄ±mdan vuracaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸini bitirdiÄŸinde de yürüyüp gitti." Bolos, Romen iÅŸçi kadÄ±nlarÄ±n iÅŸveren ve arkadaÅŸlarÄ± için yÄ±llardÄ±r bir eÄŸlence haline geldiÄŸini belirtti: "Buraya daha iyi bir yaÅŸam için gelmiÅŸtim, baÅŸka bir Avrupa ülkesinde düzgün bir iÅŸim olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtüm ancak sonumuz kölelik oldu." Ragusa'da Bolos gibi derme çatma çadÄ±rlarda insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda 5.000 Romen mevsimlik kadÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Son dakika Namaz vaktinde camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Suriye'nin Halep kentinde bir camiye namaz vaktinde hava saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gÃ¶re az 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor.


ABD'li Orgenaeral Perkins aÃ§Ä±kladÄ± patriot fÃ¼zesiyle 200 liralÄ±k Ä°HA'yÄ± vurdular

ABD Ordusu EÄŸitim KomutanÄ± Orgeneral David G. Perkins, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Ä°HA'nÄ±n patriot fÃ¼zesiyle vurulduÄŸunu sÃ¶yledi.


Plan taslaÄŸÄ± hazÄ±r Pentagon Suriye'ye bin asker daha gÃ¶nderecek

Pentagon'un hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± takdirde yeni plan taslaÄŸÄ±na gÃ¶re, Suriye'de bulunan yaklaÅŸÄ±k 950 ABD'li askerin sayÄ±sÄ± ikiye katlanacak.