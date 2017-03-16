Son dakika Namaz vaktinde camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Avrupa'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k sebze Ã¼reticisi olan Ragusa kentinde mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ettiÄŸi ve kocalarÄ±nÄ±n da paralarÄ±nÄ± almak iÃ§in sessiz kaldÄ±klarÄ± sÃ¶yleniyor.