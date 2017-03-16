Son dakika Namaz vaktinde camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Suriye'nin Halep kentinde bir camiye namaz vaktinde hava saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gÃ¶re az 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor.
Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere göre 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Halep kentinin muhaliflerin elinde bulunan Ä°dlip'in kuzeyindeki Etarib ilçesinin El Cinah Köyündeki bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere göre 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.