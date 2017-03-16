Ana Sayfa | DÃœNYA 16/03/2017 21:02

Son dakika Namaz vaktinde camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var


Suriye'nin Halep kentinde bir camiye namaz vaktinde hava saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gÃ¶re az 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor.

Halep kentinin Etarib ilçesinde bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere göre 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Halep kentinin muhaliflerin elinde bulunan Ä°dlip'in kuzeyindeki Etarib ilçesinin El Cinah Köyündeki bir camiye namaz vakti düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere göre 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Sicilya'da mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ediliyor

Avrupa'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k sebze Ã¼reticisi olan Ragusa kentinde mevsimlik iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§men kadÄ±nlara tecavÃ¼z ettiÄŸi ve kocalarÄ±nÄ±n da paralarÄ±nÄ± almak iÃ§in sessiz kaldÄ±klarÄ± sÃ¶yleniyor.


ABD'li Orgenaeral Perkins aÃ§Ä±kladÄ± patriot fÃ¼zesiyle 200 liralÄ±k Ä°HA'yÄ± vurdular

ABD Ordusu EÄŸitim KomutanÄ± Orgeneral David G. Perkins, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Ä°HA'nÄ±n patriot fÃ¼zesiyle vurulduÄŸunu sÃ¶yledi.


Plan taslaÄŸÄ± hazÄ±r Pentagon Suriye'ye bin asker daha gÃ¶nderecek

Pentagon'un hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± takdirde yeni plan taslaÄŸÄ±na gÃ¶re, Suriye'de bulunan yaklaÅŸÄ±k 950 ABD'li askerin sayÄ±sÄ± ikiye katlanacak.