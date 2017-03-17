DÃ¼nya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼ssÃ¼ kuruldu farklÄ± Ã¼lkelerden gelecek askerleri TÃ¼rkler eÄŸitecek

TÃ¼rkiye, Somali'ye dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kurdu. Afrika'nÄ±n farkÄ± Ã¼lkelerinden gelecek askerlerinin nisan ayÄ±ndan itibaren TÃ¼rk Ordusu tarafÄ±ndan eÄŸitileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

KuraklÄ±k kadar terör saldÄ±rÄ±larÄ±yla da boÄŸuÅŸan Somali'ye Türkiye askeri üs kurdu. Türkiye'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki en büyük askeri yerleÅŸkesi olacak olan Somali'deki askeri eÄŸitim üssünün nisan ayÄ±nda açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. BaÅŸkent MogadiÅŸu'da kurulan askeri üste Somali Ulusal Ordusu'na mensup askerlerle Afrika'nÄ±n birçok ülkesinden gelecek askerler Türk Ordusu tarafÄ±ndan eÄŸitilecek. AçÄ±lÄ±ÅŸa CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n da katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

GÜÇLÜ SOMALÄ° ORDUSU

MogadiÅŸu'da kurulan üssü dün Somali Savunma BakanÄ± General Abdulkadir Ali Dini beraberindeki askeri heyetle birlikte ziyaret etti. Ä°nce iÅŸleri tamamlanmak üzere olan üssü gezen Bakan Dini, üssü hazÄ±rlayan Türk askeri ve sivil yetkililere teÅŸekkür etti. Somali Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Muhammed 'Farmajo' ise aynÄ± saatlerde resmi hesabÄ±ndan tweet atarak üssün çok yakÄ±nda açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BaÅŸkan Farmajo mesajÄ±nda, "Türkiye'nin dünyadaki en büyük askeri üssü neredeyse tamamlandÄ±. Çok yakÄ±nda Somali Ordusu güçlü bir ÅŸekilde geri dönecek" dedi. Ä°nÅŸaatÄ± Mart 2015'te baÅŸlanan üs, 50 milyon dolara mal oldu. 400 dönüm arazi üzerinde yer alan üste 32 bin m2 kapalÄ± alan bulunuyor. 3 askeri okulun da yer alacaÄŸÄ± tesiste bin askerin eÄŸitim görüp barÄ±nacak. (Kaynak:Vatan)