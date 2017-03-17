Ana Sayfa | DÃœNYA 17/03/2017 10:22

Peru'daki kÄ±yametten mucizevi kurtuluÅŸ dÃ¼nya bu fotoÄŸrafÄ± konuÅŸuyor


Heyelan ve sel binlerce evi ve aracÄ± kullanÄ±lmaz hale getirirken en az 12 kiÅŸinin de hayatÄ±na mal oldu. Faciada 32 yaÅŸÄ±ndaki Evangelina Chamorro Diaz'Ä±n Ã§amur selinden kurtulma anÄ±, dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Sel ve heyelanlarÄ±n önüne geçilemiyor, binlerce ev veya araç enkaza dönüÅŸtü. Ülkede okullar tatil, 60 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±. Üç günde 12 can kaybÄ± var, çamur seline kapÄ±lan bir kadÄ±n son anda kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±. Yollar çöktü, mezarlar ters döndü, okullar ve evler metrelerce su altÄ±nda kaldÄ±. Güney Amerika ülkesi Peru, günlerdir sel ve heyelanlarla boÄŸuÅŸuyor. Binlerce Perulu evini veya araçlarÄ±nÄ± kaybetti. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle 8 bin evin hasar gördüÄŸü bildiriliyor.

EN AZ 12 CAN KAYBI VAR

Sel sularÄ±nÄ±n önüne kattÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi sürüklediÄŸi ülkede, en az 12 can kaybÄ± var. Birçok insandan ise haber alÄ±namÄ±yor. 60 binden fazla insanÄ±n evini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ülke çaresiz durumda, okullar tatil edildi. Reuters haber ajansÄ±nÄ±n servis ettiÄŸi bir fotoÄŸrafta, bir otobüsün heyelana yakalanÄ±p sürüklendiÄŸi görülüyor. Felaketin en çarpÄ±cÄ± görüntüsü ise, baÅŸkent Lima'ya 40 kilometre uzaklÄ±ktaki gecekondu mahallesi Punta Hermosa'dan geldi. 32 yaÅŸÄ±ndaki Evangelina Chamorro Diaz'Ä±n çamur selinden kurtulma anÄ±, dünyada ses getirdi. Dev akÄ±ntÄ± yalnÄ±zca insanlarÄ± deÄŸil, hayvanlarÄ± da önüne katÄ±p sürüklüyor.

 

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