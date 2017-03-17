Ana Sayfa | DÃœNYA 17/03/2017 11:24

Miheyev TÃ¼rkiye sadece Rusya'dan S 400'leri istemiyor dedi


TÃ¼rkiye'nin Rusya'nÄ±n Ã¼rettiÄŸi S-400'lerle ilgili anlaÅŸma yapmasÄ±ndan sonra Rosoboronexport'un en Ã¶nemli partnerlerinden biri olan Miheyev'den Ã§ok Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama geldi.

Türkiye, S-400'lerden sonra Rusya'nÄ±n diÄŸer silahlarÄ±yla da ilgilendiÄŸine dair bir açÄ±klama geldi. Türkiye'nin Rosoboronexport'un en önemli partnerlerinden biri olduÄŸunu ifade eden Miheyev, "Askeri-teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda daha perspektifli ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlara dayalÄ± projeler üzerinde görüÅŸmeler yürütüyoruz. Ankara özellikle farklÄ± menzillere sahip hava savunma sistemlerine büyük ilgi gösteriyor. Türkiye, bunun yanÄ±nda aktif ve pasif tank koruma komplekslerine, tüfeklere ve mühimmatlara, Savunma ve Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n ihtiyaç duyduÄŸu özel ürünlere ilgi duyuyor" dedi. Öte yandan Miheyev, Türkiye ile tam kapsamlÄ± askeri-teknik iÅŸbirliÄŸini yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± söyledi. Rosoboroxeport olarak 9-12 MayÄ±s tarihlerinde Ä°stanbul'da düzenlenecek IDEF-2017 Savunma Sanayii FuarÄ±'na katÄ±lacaklarÄ±nÄ± belirten Miheyev, bunun, Türkiye ile tam kapsamlÄ± askeri-teknik iÅŸbirliÄŸini yeniden baÅŸlatma yolunda atÄ±lacak ilk adÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

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