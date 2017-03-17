NATO'dan TÃ¼rkiye'ye Ã¶nemli Ã§aÄŸrÄ±

NATO Genel Sekreteri Stontenberg, TÃ¼rkiye ve Avusturya'ya Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, bazÄ± iÅŸbirliÄŸi programlarÄ±nÄ±n engellenmesine yol aÃ§an diplomatik krizi Ã§Ã¶zmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

NATO üyesi olmayan fakat Ä°ttifak’la iÅŸbirliÄŸi yürüten Avusturya, geçen yÄ±l sonunda Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasÄ±nÄ± istemiÅŸ ve 16 Nisan referandumu öncesi Türk siyasetçilerin Avusturya’da etkinliklere katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± duruÅŸ sergilemiÅŸti.

Türkiye ise bu tutuma tepki göstererek, NATO üyesi olarak Avrupa ülkeleri tarafÄ±ndan NATO çerçevesinde yürütülen “NATO dÄ±ÅŸÄ± ülkelerle iÅŸbirliÄŸi programlarÄ±nÄ±” veto etmiÅŸti. Türkiye, bu tavrÄ±nÄ±n yalnÄ±zca Avusturya'yÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

"TALÄ°HSÄ°Z BÄ°R DURUM"

Danimarka’nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag’a gerçekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret sÄ±rasÄ±nda, Türkiye ile Avusturya arasÄ±ndaki gerilim neticesinde yaÅŸanan bu durumla ilgili de konuÅŸan Stoltenberg, "Bu çok talihsiz bir durum ve bazÄ± iÅŸbirliÄŸi programlarÄ±nÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor ... (Türkiye ve Avusturya'yÄ±) Güçlü bir ÅŸekilde konuyu çözmeye davet ediyoruz ki iÅŸbirliÄŸi için olumsuz sonuçlarÄ± olmasÄ±n" dedi.

NATO tarafÄ±ndan, üye olmayan ülkelerle yürütülen iÅŸbirliÄŸi programlarÄ±, bu ülkelerin Ä°ttifak'a yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, siyasi diyalog kanallarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor. NATO'nun üçüncü ülkelere yönelik iÅŸbirliÄŸi programlarÄ±, askeri eÄŸitim verilmesini ve bazÄ± sivil projeleri de içeriyor.

TÜRKÄ°YE Ä°LE AVUSTURYA ARASINDAKÄ° GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°N NEDENÄ°

Ankara ile Viyana arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, geçen yÄ±l sonunda Avusturya'nÄ±n Türkiye ile AB arasÄ±nda yürütülen müzakerelerin dondurulmasÄ± için çaÄŸrÄ± yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerilmiÅŸti.

Türkiye ile Avrupa arasÄ±ndaki 'toplantÄ±' gerilimi sürerken, geçtiÄŸimiz günlerde de Avusturya BaÅŸbakanÄ± Christian Kern, Türk bakanlarÄ±n 16 Nisan referandumu için Avusturya’da seçim kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Kern'in bu açÄ±klamasÄ±, iki ülke iliÅŸkilerinin daha da gerilmesine neden olmuÅŸtu.

Kaynak: Hürriyet