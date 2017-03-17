Ana Sayfa | DÃœNYA 17/03/2017 13:33

TÃ¼rkiye'nin buÄŸday hamlesine Kremlin'den jet yanÄ±t

buÄŸday

TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan buÄŸday ithalatÄ±nÄ± yasaklamasÄ±yla ilgili Kremlin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nÄ±n Türkiye’ye buÄŸday ihracatÄ± hakkÄ±ndaki sorunlarÄ±n iki ülke arasÄ±ndaki siyasi iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi sürecini etkilemeyeceÄŸini belirtti.

Reuters’a dün açÄ±klamalarda bulunan kaynaklar, Türkiye’nin Rus buÄŸdayÄ±nÄ± ithalat lisans listesinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

‘DÜN VE ÖNCEKÄ° GÜN TÜRKÄ°YE’YE BUÄžDAY GÖNDERDÄ°K’

Öte yandan Rus ihracatçÄ±lar, Türkiye’ye mÄ±sÄ±r ve buÄŸday ihracatÄ± yapmaya 15-16 Mart’ta devam etti.

Rusya’nÄ±n TASS haber ajansÄ±nÄ±n bir gümrük kontrol yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “O günlerde 28.6 ton buÄŸday ve 8.1 bin ton mÄ±sÄ±r gönderildi. AyçiçeÄŸi yaÄŸÄ± gönderilmedi” ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Reuters’a dün açÄ±klamalarda bulunan kaynaklar, Türkiye’nin Rus buÄŸdayÄ±nÄ± ithalat lisans listesinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Bu durum Rusya’nÄ±n en büyük ikinci en büyük buÄŸday pazarÄ±na ihracatÄ±nÄ± sekteye uÄŸratabilir.

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