Ana Sayfa | DÃœNYA 17/03/2017 14:09

Angela Merkel ve Donald Trump arasÄ±nda bir ilk gerÃ§ekleÅŸecek

angela merkel ve donald trump

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ilk kez yÃ¼z yÃ¼ze bir araya gelecek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD'nin baÅŸkenti Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüÅŸecek.Ä°lk defa bir araya gelecek olan Merkel ve Trump iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri, bölgesel ve uluslar arasÄ± konularÄ± ele alacak. Liderler iki ülke arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± güçlendirmeyi hedefliyor. Amerika'da kötü hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle geciken görüÅŸme bugün gerçekleÅŸecek. Ä°ki lider görüÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyecek.

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