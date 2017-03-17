Angela Merkel ve Donald Trump arasÄ±nda bir ilk gerÃ§ekleÅŸecek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ilk kez yÃ¼z yÃ¼ze bir araya gelecek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD'nin baÅŸkenti Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüÅŸecek.Ä°lk defa bir araya gelecek olan Merkel ve Trump iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri, bölgesel ve uluslar arasÄ± konularÄ± ele alacak. Liderler iki ülke arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± güçlendirmeyi hedefliyor. Amerika'da kötü hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle geciken görüÅŸme bugün gerçekleÅŸecek. Ä°ki lider görüÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyecek.