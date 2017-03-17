Asya'da savaÅŸ Ã§anlarÄ± Ã§alÄ±yor Kuzey Kore ABD krizine o Ã¼lkede katÄ±ldÄ±

Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer denemeleri nedeniyle ABD ile baÅŸlayan krize, Rusya'da iki devlete eleÅŸtiride bulunarak tepki gÃ¶sterdi.

Asya'da devam eden gerginlik tÄ±rmanÄ±ÅŸa geçti. ABD, açÄ±k bir ÅŸekilde Kuzey Kore'ye askeri müdahale yapÄ±labileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Rusya ise, hem ABD'ye hem de Kuzey Kore'ye tepki gösterdi.Önce ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Kuzey Kore'ye nükleer silah denemeleri sebebiyle askeri müdahale yapÄ±labileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Dünya basÄ±nÄ± bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ± son dakika olarak duyurdu. Son olarak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter'dan açÄ±klama yaptÄ±. Kuzey Kore'nin ABD ile yÄ±llardÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Trump, tavÄ±rlarÄ±nÄ±n da çok kötü olduÄŸunu belirtti. Trump, Çin'in ise bu durum için hiç yardÄ±mcÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.