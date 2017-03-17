Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan raporu geri Ã§ekmesi istendiÄŸi iÃ§in istifa etti

ESCWA Ä°cra Sekreteri Halef, Ä°srail'i kÄ±nayan iki raporun geri Ã§ekilmesi iÃ§in kendisine talimat geldiÄŸini ancak kendisinin 2 aydÄ±r buna aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi. Halef, istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Lübnan Gazeteciler SendikasÄ±'ndaki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ESCWA Ä°cra Sekreteri Halef, Guterres'in kendisinden, Ä°srail'i Ä±rkçÄ±lÄ±kla suçlayan raporu geri çekmesini istediÄŸi için istifa ettiÄŸini belirtti. YayÄ±mlanan raporda Ä°srail'in, Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan politikalar uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n delilleriyle ispatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha vurgulayan Halef, "Bu rapor nedeniyle son dönemde bana yapÄ±lan baskÄ±larÄ± kabul edebilecek bir kiÅŸiliÄŸe sahip deÄŸilim. Irk, din ve renk ayrÄ±mÄ±nÄ± esas alan bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da kabul edilmez buluyorum. Görevimin, tanÄ±klarÄ± olan cinayetleri gizlememek olduÄŸunu bildiÄŸim için istifa ediyorum." dedi. Aslen Filistinli olup Ürdün vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunan Halef, Ä°srail'in, Filistinlilerin tamamÄ±na Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± uygulamak ve bu durumu devam ettirebilmek için kanunlar çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve politikasÄ±nÄ± bu yönde belirlediÄŸini söyledi.

"RAPORLAR ÇEKÄ°LSÄ°N TALÄ°MATI GELDÄ°"

Ä°srail'in Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa iliÅŸkin bazÄ± uygulama ve politikalarÄ±na dikkati çeken Halef, kendisine Ä°srail'in kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± iki raporun geri çekilmesi için iki ay öncesinden talimat geldiÄŸini fakat bu raporlarÄ± geri çekmeyerek Ä°srail'in Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü ortaya koyan raporlarda Ä±srar ettiÄŸini dile getirdi.Filistin'in Beyrut Büyükelçisi EÅŸref Tebbur, basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n sonunda Halef'e, Ä°srail'in yer almadÄ±ÄŸÄ± bir Filistin'in tasvir edildiÄŸi tahta haritayÄ± hediye etti. ESCWA bünyesindeki bir komisyon tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve geçen çarÅŸamba günü duyurulan, "Ä°srail'in Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± uygulamalarÄ± ve Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sorunu" konulu araÅŸtÄ±rma raporu, Ä°srail'i, Filistinlilere karÅŸÄ± sistematik "Irk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±" yapmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.