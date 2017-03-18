Donald Trump'Ä±n Merkel'e yaptÄ±ÄŸÄ± o hareket Ã§ok konuÅŸuldu

Beyaz Saray'da Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile bir araya gelen Trump'Ä±n Merkel'in elini sÄ±kmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ilk kez aÄŸÄ±rlayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki görüÅŸmede Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n elini sÄ±kmamasÄ± ikili buluÅŸmaya damgasÄ±nÄ± vurdu.Muhabirlerin, iki liderin tokalaÅŸmasÄ±nÄ± istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek, "El sÄ±kÄ±ÅŸmak ister misiniz?" ÅŸeklindeki sorusuna Trump'Ä±n herhangi bir tepki vermemesi, kÄ±sa sürede sosyal medyada en çok paylaÅŸÄ±lan videolar arasÄ±na girdi.

BazÄ± kiÅŸiler Trump'Ä±n, Merkel'in sözlerini duymamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi yorumunu yaptÄ±. Alman BaÅŸbakan'Ä±n sesini duymasÄ±na raÄŸmen Trump'Ä±n bilinçli olarak duymamazlÄ±ktan geldiÄŸi yorumu da aÄŸÄ±r bastÄ±. Sorusuna yanÄ±t alamayan Merkel'in Trump'a ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± da dikkatlerden kaçmadÄ±.

GörüÅŸmede Trump'Ä±n Merkel'e doÄŸru deÄŸil de muhabirlere doÄŸru dönerek konuÅŸmasÄ± ikili arasÄ±ndaki görüÅŸmenin beklentilerin altÄ±nda geçtiÄŸi yorumlarÄ±na yol açtÄ±.

Amerikan medyasÄ±nda yoÄŸun biçimde yer verilen olayÄ±n videosu sosyal medyada da "handshake" etiketiyle kÄ±sa süre içinde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.