Antarktikadan topladÄ±ÄŸÄ± likenlerle hastalara Ã§are olacak

Antarktika'da araÅŸtÄ±rmalar yapan Erciyes Ãœniversitesi (ERÃœ) Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ilaÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lacak

Antarktika'da bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan HalÄ±cÄ±, Antarktika'da bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yapan ilk Türk ekibinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ) bünyesindeki Kutup AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinin organizasyonuyla da 28 AralÄ±k'ta ikinci kez kÄ±taya gitmek için Kayseri'den yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

KÄ±tada birlikte çalÄ±ÅŸacaklarÄ± Çek ekiple Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te buluÅŸtuÄŸunu dile getiren HalÄ±cÄ±, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"20 gün Arjantin'in güneyindeki Rio Gallegos'ta iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n düzelmesini bekledik. Çünkü uçakla Antarktika'ya ulaÅŸmak oldukça zor. 20 Ocak'ta kÄ±taya ulaÅŸabildik. Burada 40 gün boyunca James Ross AdasÄ±'ndaki Çek Cumhuriyeti'nin üssünde bilimsel çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Burada uzmanÄ± olduÄŸum likenler ve likenler üzerinde yaÅŸayan mantarlarÄ± topladÄ±k ve oradaki laboratuvarlarda bu örneklerin tür seviyesinde teÅŸhislerini yaptÄ±k."

Antarktika'nÄ±n dünyanÄ±n en soÄŸuk ve kurak, rüzgarÄ±n da en hÄ±zlÄ± estiÄŸi kÄ±ta olduÄŸunu anÄ±msatan HalÄ±cÄ±, bu nedenle burada organizmalarÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ±n güç olduÄŸunu aktardÄ±. HalÄ±cÄ±, "Zaten tüm Antarktika yüzölçümü olarak Türkiye'nin yaklaÅŸÄ±k 18, Avrupa'nÄ±n ise 1,5 katÄ± büyüklüÄŸünde. Sadece 2 çiçekli bitki türü var ama benim uzmanÄ± olduÄŸum likenler olumsuz koÅŸullarda yaÅŸamaya elveriÅŸli organizmalar, oranÄ±n baskÄ±n elementleri. Buradan yaklaÅŸÄ±k 150 farklÄ± türe ait 500 civarÄ±nda örnek topladÄ±k." dedi.

James Ross AdasÄ± ve Erciyes DaÄŸÄ± arasÄ±ndaki benzerlik ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

HalÄ±cÄ±, kutup bölgelerinin biyoçeÅŸitliliÄŸi ile Anadolu daÄŸlarÄ±nÄ±n yüksek kesimlerindeki çeÅŸitliliÄŸin birbiriyle aynÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Buradaki Erciyes DaÄŸÄ± ve Hasan DaÄŸÄ± volkanik daÄŸlar. Antarktika'nÄ±n da volkanik bir orijini var. DolayÄ±sÄ±yla aynÄ± olumsuz koÅŸullara sahip olduÄŸu için bizim buradaki daÄŸlarÄ±n yüksek kesimlerindeki organizmalar ile kutup bölgelerinde yayÄ±lÄ±ÅŸ gösteren organizmalar birbiriyle benzerlik gösteriyor. Orada beni en çok ÅŸaÅŸÄ±rtan durumlardan biri bu oldu. Çünkü ben yüksek lisans tezimde Erciyes DaÄŸÄ±'nÄ±n likenlerini çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. James Ross AdasÄ±'nÄ±n bazÄ± yerlerinde kendimi Erciyes DaÄŸÄ±'nda gibi hissettim. Çünkü biyoçeÅŸitlilik bakÄ±mÄ±ndan, tür çeÅŸitliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan son derece benzer organizmalar vardÄ±. Åžimdiki hedefimiz, genetik açÄ±dan hem Antarktika'daki hem de Türkiye'deki organizmalarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak, birbirleriyle olan benzerliklerini belirlemek."

Likenlerin antienflamatuar etkileri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Likenlerin ilaç geliÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden HalÄ±cÄ±, ÅŸöyle dedi:"Likenlerin antibakteriyel ve antiviral özellikleri dolayÄ±sÄ±yla ilaç geliÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Son dönemde de antikanser özellikleri üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. ERÜ EczacÄ±lÄ±k Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet CumaoÄŸlu ile likenlerin antienflamatuar (iltihap önleyici) etkilerini araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Biz materyal saÄŸlÄ±yoruz, onlar da araÅŸtÄ±rma yapÄ±yor. Hem Antarktika'nÄ±n hem de Türkiye'nin likenleri üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz."